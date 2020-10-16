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الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 10:48 ص

الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن

وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة ، أن الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن، مشيرة الى عدم وجود لقاح معتمد ضد فايروس كورونا حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن “نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 بالمئة، إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنسب الوفاة بفايروس كورونا”، مؤكداً أن “الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة.
وأضاف، أنه “حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفايروس، لا في العراق ولا في أي مكان بالعالم، وإن كثيراً من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة اللقاح”، مشيراً إلى أن “العراق ليس لديه التزام مع اي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفره..
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