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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 10:41 ص

المالية النيابية تحذر من انهيار العملية السياسية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة

جمال كوجر
حذرت اللجنة المالية النيابية، من انهيار العملية السياسية بسبب الازمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان “الحكومة ملزمة بتقديم اصلاحات حكومية حقيقية ومن دون ذلك فان العملية السياسية في البلاد معرضة للانهيار”، لافتا الى ان “الوضع الاقتصادي معرض للانهيار بسبب الازمة الحالية”.
واضاف ان “اللجنة المالية طلبت من وزير المالية الجلوس ومناقشة الازمة المالية في البلاد منذ تسنمه المنصب ولكنه تهرب”، مبينا ان “الورقة البيضاء لاتزال غير واضحة المعالم”.
واكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، انها لم تطلع على الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة حتى الان رغم وصولها الى مجلس النواب.
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