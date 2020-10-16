أكبر انهيار يضرب العملة الإيرانية

تخطى سعر الدولار حاجز الـ 32000 ألف تومان إيراني، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا.



وشهدت أسواق الذهب اليوم أيضًا ارتفاعًا بعد تراجع محدود، حيث سجلت الأسواق سعر أوقية الذهب بـ 16 مليونًا و200 ألف تومان.



وكان رئيس البنك المركزي، عبدالناصر همتي، توقع أن تشهد أسواق إيران خلال الأسابيع المقبلة ضغوطًا متزايدة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الأميركية ذات الحساسية البالغة بالنسبة لإيران.