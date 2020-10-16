بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
إقامة علاقات بين العراق وإسرائيل.. يساهم في تقليص قبضة إيران من مفاصل الدولة العراقية ضبط وإعادة معجنات تالفة بمنفذ الشيب الحدودي مع إيران البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن المالية النيابية: رفعنا قانون معالجة العجز لرئاسة البرلمان وفريق الكاظمي حكومة متناقضات الحلبوسي يبحث مع الكاظمي التحديات التي تواجه البلاد الأمن النيابية: نحتاج لعامين لتطبيق التجنيد الإلزامي بعد تمرير القانون المالية النيابية تحذر من انهيار العملية السياسية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 09:30 ص

السعودية: إيران تدعم الخلايا الإرهابية والميليشيات في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أميركا الجنوبية

فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.

وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أميركا الجنوبية.

ولفت الوزير السعودي  إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.

وحول أزمة قطر ودعمها للإرهاب، قال الأمير فيصل إنه في حال التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البنك المركزي

البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية 16 تشرين الأول 2020 11:03 ص

مجلس النواب

الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية 16 تشرين الأول 2020 11:01 ص

مجلس النواب

لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء 16 تشرين الأول 2020 10:51 ص

وزارة الصحة

الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن 16 تشرين الأول 2020 10:48 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: رفعنا قانون معالجة العجز لرئاسة البرلمان وفريق الكاظمي حكومة متناقضات 16 تشرين الأول 2020 10:47 ص

الكاظمي والحلبوسي

الحلبوسي يبحث مع الكاظمي التحديات التي تواجه البلاد 16 تشرين الأول 2020 10:45 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية: نحتاج لعامين لتطبيق التجنيد الإلزامي بعد تمرير القانون 16 تشرين الأول 2020 10:43 ص

جمال كوجر

المالية النيابية تحذر من انهيار العملية السياسية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة 16 تشرين الأول 2020 10:41 ص

التعليقات