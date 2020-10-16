بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 09:14 ص

7500 طائرة عابرة وقادمة ومغادرة للأجواء العراقية

الخطوط-الجوية-العراقية
أعلنت وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن احصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.

 وأكد علي محسن هاشم، مدير عام الشركة، في بيان، أن عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من  7500 طائرة خلال الشهر الماضي، مؤكدا انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون أي عارض أو تلكؤ يذكر.

وتابع هاشم: "عدد الطائرات العابرة لأجوائنا بلغ  6,263 طائرة ، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة 1,315 طائرة خلال شهر سبتمبر الماضي".
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