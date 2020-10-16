برهم صالح يشدد على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكّد صالح، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع بقية الدوائر ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملحّة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها.

ولفت إلى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً بفرص الاستثمار في البلد.

وشدد على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.