بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 08:58 ص

سيمنس: الربط الكهربائي بين مصر والعراق يعظم من فوائد إنتاج و توليد الطاقة

مصر والعراق
أكد جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لسيمنس للطاقة، أن مصر لديها مواقع هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة مثل منطقة السويس علاوة على مناطق تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية تتمتع بطبيعة جغرافية تعكس إمكانيات مصر التي تؤهلها لنقل الطاقة بأوروبا.

وأوضح كايسر خلال لقاء متلفز، أن سيمنس لديها خبراء تمكنها من مساعدة العراق لبناء محطات طاقة، موضحا أن الربط الكهربائي بين مصر والعراق يعظم من فوائد إنتاج و توليد الطاقة.

وقال كايسر، إن سيمنس حسن علام فازت بإنشاء مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مناقصة، لافتا إلى أن مركز التحكم الذى سيتم إنشائه سيكون متطور و الأحدث بالشرق الأوسط والمنطقة.

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