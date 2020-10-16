بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 08:53 ص

الكاظمي يبحث مع الحلبوسي الأوضاع والتحديات التي تواجه العراق

الكاظمي والحلبوسي
بحث مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، مع محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صادر، أنه استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا مجمل مستجدات الأوضاع، والتحديات التي تواجه البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة بحلِّها.

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