الكاظمي يبحث مع الحلبوسي الأوضاع والتحديات التي تواجه العراق

بحث مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، مع محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صادر، أنه استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا مجمل مستجدات الأوضاع، والتحديات التي تواجه البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة بحلِّها.



