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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 12:22 ص

صفعة سعودية جديدة على وجه إيران: أينما وجد الدمار وزادت المشاكل توجد إيران

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي: أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها

في صفعة سعودية جديدة على وجه الإرهاب الإيراني، جاءت التصريحات الجديدة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قوية وعاصفة.
بعدما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران. وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي، إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.


وأضاف أن جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتابع "في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان أن انطلق الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن. ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي: نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن "قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة".
وأضاف أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة، مضيفا أن بلاده ستواصل التصدي لزعزعة إيران لأمن المنطقة، مؤكداً أن نشاطات إيران النووية والصاروخية تمثل تهديدا كبيرا للمنطقة.


وتركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.
في نفس السياق قال عبد الله المعلمي، سفير السعودية في الأمم المتحدة، إن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط لا زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه. وأضاف: تؤكد المملكة على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة ورعايتها الإرهاب، كما تؤكد على الحق لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مراقبون أشادوا بالقوة السعودية في مواجهة إيران، وأشادوا بالتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وإدارة ترامب طوال السنوات الماضية، ما مكّن من محاصرة أنشطة إيران الإرهابية والتأثير عليها.
أ.ي

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