تقرير أمريكي يحذر إيران: "لبننة العراق" خط أحمر ويستحيل أن تكون السلطة فعليًا في أيدي الكتائب والعصائب

مراقبون: إيران اختطفت لبنان وتعمل ذلك بكل قوة اليوم مع العراق وعبر سيناريو خبيث



لماذا يتواصل الإرهاب الإيراني طيلة الوقت في العراق، وتنشط الميليشيات الشيعية التابعة لميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي، في ملاحقة قوات التحالف الدولي وتهديد العاصمة والمنطقة الخضراء؟!

الجواب الوحيد هو سعى إيران، بعد الانتهاء من مرحلة تأسيس الحشد الشعبي الإرهابي المجرم، من الدخول للمرحلة الثانية وهى "لببنة العراق" أي أن تكون الحكومة في العراق على غرار لبنان حكومة شكلية، أما من يديرها فهى عصابات ايران على طريقة حزب الله، وبذلك تسرق ايران العراق أو بالأحرى تختطفه مثلما حدث في لبنان.

من جانبه حذر الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ماكس بوت، من محاولة إيران "لبننة" العراق، حيث تسعى للسماح لحكومة موالية للغرب بالحكم نظريا، في حين تكون السلطة الحقيقية في أيدي ميليشيات مدعومة من طهران. وأكد بوت أن القوة في لبنان هو ميليشيا حزب الله وفي العراق هي ميليشيات مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.



وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن خطط لخفض عدد قواتها في العراق من 5200 جندي إلى 3000 جندي، وفي أواخر سبتمبر، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو بإخلاء السفارة الأميركية بالكامل في بغداد إذا استمرت الهجمات التي تشنها قوات تعمل بالوكالة لحساب إيران .

ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الهجمات الصاروخية على السفارة الأميركية والمنشآت العسكرية في العراق قد توقفت، إلا أنها استمرت على القوافل التي يديرها العراق والتي تزود القوات الدبلوماسية والعسكرية الأميركية بالإمدادات. وأضاف بوت في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية وأعادت جريدة العرب نشر فقرات منه، أن خفض التصعيد هذا ربما يرجع إلى رغبة إيران في تجنب أزمة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تساعد في إعادة انتخاب الرئيس ترامب. والآن، عرضت الميليشيات تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية إذا قدمت الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب تلك القوات.



في هذا الإطار، قد يكون من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة تقليص بعثتها الدبلوماسية في بغداد، حيث أنها تعد الأكبر في العالم، إلا أن سحب كل قواتها أو دبلوماسييها من العراق، سيكون عملا متهورا. وسيتسبب، في الواقع، في منح إيران ما تريده بالضبط وفق "بوت"

ويمكن بقاء القوات الأميركية في العراق، من مواجهة النفوذ الإيراني، الذي لا يزال كبيرا وغير منقوص على الرغم من كل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران.

وكان أهم عمل للكشف عن نفوذ الميليشيات الإيرانية هو ما قام به هشام الهاشمي، الباحث العراقي الذي عمل مستشارا للحكومة العراقية وقاتل في وقت من الأوقات كمتمرد ضد القوات الأميركية



ووجد الهاشمي أن استيلاء الميليشيات التدريجي على الدولة، على أساس إعادة الإعمار والمصالحة بعد حرب أهلية، هو حرب طائفية في جزء منه واحتلال وجريمة منظمة في جزء آخر، لكنه في الواقع يعني الهيمنة الإيرانية الكلية. وأوضح أن الميليشيات، تمكنت من انتزاع سيطرة واسعة النطاق على جزء كبير من الاقتصاد العراقي من جمارك المطارات ومشاريع البناء وحقول النفط والصرف الصحي والمياه والطرق السريعة والكليات والممتلكات العامة والخاصة والمواقع السياحية والقصور الرئاسية، فضلا عن ابتزاز المطاعم والمقاهي وشاحنات البضائع والصيادين والمزارعين والعائلات النازحة.

ودفع الهاشمي دفع حياته ثمنا لأبحاثه، حيث اغتاله مسلحون يوم 6 يوليو خارج منزله في بغداد، فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنها عملية نفذتها قوات الحشد الشعبي الطائفي. وقد نقل صديقه، المحلل الأمني السوري الأميركي حسن حسن، الذي تحدث إلى الهاشمي قبل ساعتين من وفاته، هذه النتائج السابقة التي توصل إليها الهاشمي.

وفي أواخر يونيو، أمر الكاظمي باعتقال أربعة عشر من أعضاء كتائب حزب الله. ولكن بعد أن دخل مسلحون في شاحنات صغيرة إلى المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقر الحكومة وطالبوا بالإفراج عنهم، تم إطلاق سراح معظم المعتقلين. ثم تم تصويرهم في وقت لاحق وهم يحرقون الأعلام الأميركية ويدوسون على صور الكاظمي بالأقدام.

الخطة هكذا وفق محللون أمريكان، تسير في ثلاث مسارات الأول إخضاع العراق برمته وفرض الأمر الواقع على أي حكومة موجودة.

ومواصلة الضغط لخروج قوات التحالف برمتها من العراق، تحت اكذوبة الاستقلال وتحرير العراق، ثم تأتي الخطوة الثالية بالتفرد بالقرار العراقي، عبر الانفراد بتشكيل الحكومة وتحويل العراق إلى لبنان 2 وتكون الكلمة فيه للعصابات الإيرانية.

ا.ي