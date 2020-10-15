البقاء في قبو التطرف الإيراني.. الصدر يهدد الأعرجي ببذاءة: إن لم يتأدب.. أدبناه بعدما أبدى رغبته في السلام مع إسرائيل

مراقبون: تهديدات الصدر عبر صفحة صالح العراقي تؤكد تعرض حياته للخطر



لم يخطىء القيادي بالتيار الصدري، بهاء الأعرجي، نائب رئيس الحكومة السابق، عندما تحدث عن رغبته ورغبة ملايين العراقيين في أن يكون العراق دولة طبيعية ويطبع علاقاته مع إسرائيل. وهناك تجربة سلام رائعة تمت مؤخرا مع كل من الامارات والبحرين. لكن هذا الكلام لم يقبل من الميليشيوي مقتدى الصدر، والذي ما إن سمع بالكلام حتى أصدر تهديدا مباشرا له بالقول عبر صفتحه: إن لم يتأدب أدبناه والمعنى إن لم يتراجع فقد يفقد حياته، وهو تهديد سافر بالقتل وقطع الرقبة ومعروف تماما معنى هذا الكلام داخل أوساط الميليشيات في العراق.



وكان قد هدد زعيم التيار الصدري، آمر الميليشيات، مقتدى الصدر، نائب رئيس الحكومة السابق والسياسي المعروف، بهاء الأعرجي، عقب حديثه عن إمكانية تطبيع العراق علاقاته مع إسرائيل، وبأن قرارا من هذا النوع قد يصدر من النجف.

وقال الأعرجي، إن العراق مهيأ جداً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والظروف ملائمة بشكل جيد.

وأضاف أنه من الممكن أن يصدر قرار التطبيع من محافظة النجف، وليس من العاصمة بغداد، في إشارة إلى المراجع الدينية الشيعية. وعقب ذلك، هدد الصدر بهاء الأعرجي من صفحة تابعة له على فيسبوك قائلا: ”عدو النجف الأشرف.. إن لم يتأدب.. أدبناه. التهديد ظهر عبر صفحة صالح محمد العراقي، والتي كان الصدر قد أعلن أنها تابعة له بشكل رسمي. ولعبت هذه الصفحة على فيسبوك دوراً كبيراً خلال الاحتجاجات الشعبية، حيث انطلقت أوامر الصدر منها لأتباعه ببدء التظاهرات، أو الانسحاب منها.

وأثار المنشور تفاعلاً كبيراً عبر آلاف التعليقات التي رأى بعض كتابها أن ”تهديد الأعرجي ينم عن غياب القانون في البلاد، فيما أطلق آخرون اتهامات للأعرجي بـ“الفساد والانحراف!!



والأعرجي هو قيادي سابق في تيار مقتدى الصدر، وتسلم عدة مناصب في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء، في حكومة حيدر العبادي، 2014 – 2018.

وتبدي غالبية الأطراف الشيعية المتطرفة في العراق، رفضاً للتطبيع مع اسرائيل، وهاجمت الدول العربية التي قامت مؤخراً بهذه الخطوة مع تل أبيب. بتوجيهات من ايران.

ورغم أن المصلحة السياسية والاقتصادية للعراق وتواصله مع العالم، تقتضي أن يودع الإرهاب ويفكك عصابات إيران ويعلن اتفاقا للسلام مع إسرائيل ويخرج للعالم الجديد إلا أن أتباع ايران يعارضون ذلك.

ا.ي