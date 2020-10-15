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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 15 تشرين الأول 2020 05:54 م

جبهة مستقبل نينوى: المحافظة تعاني من الفساد بسبب سيطرة هذه الجهة على إدارتها

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جبهة مستقبل نينوى: المحافظة تعاني من الفساد بسبب سيطرة هذه الجهة على إدارتها




أكد رئيس جبهة مستقبل نينوى عامر البك، ، أن الفساد يسيطر على جميع الدوائر والمؤسسات في المحافظة.
وقال البك إن”المواطن في محافظة نينوى يعيش حالة من الحرمان من الخدمات، وهنالك فساد كبير تمارسه الجهات المستحوذه على المحافظة في مختلف الدوائر”.
وأضاف أنه”لاتوجد أي حركة للأعمار والبناء، بسبب سيطرة الأحزاب الفاسدة، في حين أن المحافظ نجم الجبوري لايمتلك القدرة على إيقاف تلك الفساد، كون الحزب الذي ينتمي له ضالع بشكل كبير في سرقة مقدرات المحافظة”.
وأشار البك إلى أن”نينوى اليوم تعيش حالة من الفوضى ونقص الخدمات وسوء التنظيم في الدوائر المختلفة، ولاوجود للخدمات الأساسية من الجسور والمستشفيات وشبكة الصرف الصحي التي يحتاجها المواطن، وأبسط حالة مرضية يتم تحويلها إلى أربيل أو تعالج داخل المستشفيات الأهلية التي يتبع أغلبها لجهات سياسية متنفذة داخل المحافظة”.
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