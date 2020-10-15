مستشار الحلبوسي الاقتصادي: الورقة التي قدمتها الحكومة خلت من المعالجات الانية للازمة المالية



اكد همام الشماع المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لم تضع حلولا آنية وسريعة للازمة المالية الراهنة كتمويل الرواتب وغيرها،.

وقال الشماع”: ان الورقة التي قدمتها الحكومة فعلا بيضاء، اسم على مسمى، لكونها تخلو من المعالجات الآنية للازمة المالية الحالية. مؤكدا: انها فارغة المحتوى ولا تحتوي على حلول واقعية وسريعة.

واوضح : انه على المدى البعيد ربما تحقق بعض الاصلاحات. مشيرا الى: ان الخطوات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء ليست بالجديدة ومعروفة بالنسبة للباحثين في المجال الاقتصادي، ومطروقة لدى جميع الحكومات السابقة، إلا انها غير منفذة.



وتابع: ان الورقة تضمنت اصلاح صندوق التقاعد واصلاح الادارة المالية وتقليل العجز في الموازنة، وتخفيض نسبة الراتب نسبة الى الناتج المحلي، هذه كلها امور معروفة ومطروقة. مؤكدا: انه ينبغي ان تضع الحكومة حلولا سريعة وآنية للمشاكل الحالية.



واشار الى: ان الاجراءات المقترحة في الورقة تحتاج الى 3 سنوات لتطبيقها. مبينا: ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء في حين لم تقدم البرنامج التنفيذي لها.



واوضح: انه يفترض تقديم الورقة والبرنامج التنفيذي سوية لإقرارها من قبل مجلس النواب، لان الافكار معروفة لكن البرنامج التنفيذ يعد اهم نقطة بالاصلاح الاقتصادي. مؤكدا: ان الحكومة وكأنها تتحايل على مجلس النواب في تقديمها الورقة البيضاء من اجل اقرار قانون الاقتراض.



واشار الى: ان وزير المالية اكد انه لا توجد اموال كافية لتسديد رواتب شهر تشرين الاول الحالي، وكان يفترض ان يضع حلولا لهذا الشهر والاشهر المقبلة من خلال الورقة البيضاء. مبينا: ان الورقة بمثابة خطة بعيدة المدى، وربما الحكومة المقبلة تجري تغييرا عليها او توقفها..

