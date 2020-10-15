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الخميس, 15 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 12:45 م

جهات تضغط على الكاظمي وتخيره بين إيقاف مكافحة الفساد.. و سحب الثقة.. ومصادر: الابتزاز لن يوقف الإصلاح

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لم يعد التهديد للحكومة، من قبل جهات سياسية فاسدة، افتراضا، بل اصبح حقيقة على لسان نواب يقولون ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعرض للتهديد بسحب الثقة، من قبل بعض القوى السياسية التي تخشى حملة مكافحة الفساد.
وقال القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، في تصريحات  له ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه، يتعرض للتهديد بسحب الثقة، من قبل بعض القوى السياسية بسبب الحملة الاخيرة لمكافحة الفساد.
وقال الرديني في تصريح صحفي، إن حكومة الكاظمي كانت لديها نية حقيقية لاعتقال الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد لكن ذلك قابله رفضا سياسيا من قبل بعض الاطراف المتضررة من الحملة، لدرجة التهديد بسحب الثقة عن الحكومة الحالية.
لكن مصادر أكدت ، ان البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد سوف يمضي على غاياته، ولن توقفه التهديدات.
وأضافت المصادر: بعض القوى السياسية ترى ان عدم امتلاك الكاظمي كتلة سياسية في مجلس النواب، سوف تسهل التهديد له بسحب الثقة.
واعتبرت المصادر ان هذه القوى تخطأ كثيرا لان الكاظمي يستمد قوته من الشعب، وشعبيته تدل على ذلك رغم الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها الأحزاب المتضررة من مكافحة الفساد، وسيادة الدولة، وقد قامت حملة إعلامية ممنهجة لتشويه صورة الكاظمي مستغلة، بعض الملفات مثل ملف الرواتب.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة، 27 تموز 2020، الى بعض الأطراف تحاول التصيد بالماء العكر ، وأقول لهم بكل صراحة هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، و إن انحيازي دائما الى الشعب،  ولن أنحاز الى من يحاول الابتزاز وقلت لكم أنا شهيد حي فلا تتلاعبوا .
واشار الى انه ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة عمرها الفعلي شهران أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة.
وتقترب التحليلات من الاستنتاج القطعي بان جهات موتورة التوجّهات والبرامج، تعمل بكل جدّ وحزم على عرقلة البرنامج الحكومي في لجم الفساد، واستعادة هيبة الدولة، ومنع الصراعات الخارجية على الأرض العراقية، بعدما تحولت الى برنامج عمل لحكومة الكاظمي، فيما كان ظن تلك الجهات ان هذه الطموحات مجرد شعارات نمطية، جرّبت معظم الحكومات العراقية بعد عام 2003 رفعها، كواجهة دعائية، فيما هي في الخفاء تجهد في الإخلاص لمصالحها فقط.
اليوم وبعد ان لمست الجهات المتصارعة على كعكة المال والقرار منذ ٢٠٠٣، جدية الكاظمي في ترسيخ مفهوم المؤسسة القوية والمهنية والمستقبلة، شرعت في حياكة الاحابيل التي تسعى الى تأجيل كل خطوة نحو الدولة الحقيقية، وقهر السلاح المنفلت، وامتدادات الولاءات الداخلية والخارجية.
الذي تعمل عليه القوى المهينة في كل ارجاء البلاد في الشمال والجنوب، وفي الشرق والغرب، هو إبقاء المنهاج الوزاري للكاظمي، حبرا على ورق، لإيهام الناس بانه لا يختلف من قريب او بعيد عن رؤساء الحكومات السابقين، لاسيما في ملف محاربة الفساد والكشف عن قتلة المتظاهرين، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
بل ان هذه القوى وعبر أذرعها الإعلامية والسياسية وواجهاتها الترويجية، تريد اقناع الحراك الشعبي بان تحقيق الإصلاحات المنشودة، سوف لن يكون على يد الكاظمي تحديدا.
 وتعمل القوى الخائفة من حكومة قوية تفرض القانون على الوصول الى حافة الهاوية، عن طريق إيصال الأوضاع الأمنية الى حالة تهدد فيها واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد، لتحذو حذوها البعثات الدبلوماسية الأخرى حتى اذا اقترب مثل هذا التحول الخطير، نأت بنفسها عن كونها سببا في ذلك، لا سيما وان الجماهير ستنفجر غاضبة اذا ما تحول العراق الى دولة من دون تمثيل دبلوماسي اجنبي، ما يعني تحوله الى دولة كانتونات مثل أفغانستان.
وقالت المصادر ان الوقوف الى جانب قانون الدولة، ومؤسساتها، يعني ابعاد العراق عن شبح الازمة الاقتصادية كما يعني حماية المتظاهرين، من القتل، وحماية الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية تقف على أهبة الاستعداد لقمع أي عمل إرهابي، وإتاحة الفرصة للحكومة لكي تنفذ برنامجها في مكافحة الفساد.
والاستنتاج الأهم ان على الجماهير الوقوف الى جانب الحكومة، منعا لمحاولات طبقة سياسية مهيمنة من العمل على ضمان مصالحها بحياكة الدسائس لإسقاط الكاظمي وحكومته قبل إجراء تلك الانتخابات.
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