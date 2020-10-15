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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 12:03 م

مجهولون بزي مدني يقتحمون مشروعا استثماريا في تكريت ويعتدون على العاملين

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اعلن مشروع بيتي السكني في تكريت، الخميس 15 تشرين الاول 2020، ان قوة مجهولة مدججة بالسلاح اقتحمت المشروع واحتجزت العاملين فيه، داعيا الحكومة والجهات الامنية الى فتح تحقيق بالحادث.
وقال رئيس المشروع حردان نوري الحنظل في بيان  له  إن قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني واحتجزوا العاملين من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحا، مشيرا إلى أن القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم.
 واضاف أن القوة لم تطلب أي شيء من العاملين والمهندسين، وانما قامت باحتجازهم فقط، موضحا ان عدد القوة يبلغ 20 شخصا يستقلون 4 عجلات دفع رباعي.
 واوضح الحنظل أن القوة هددت العاملين بالتصفية اذا عاودوا العمل في المشروع مما يعتبر تهديدا لاستكمال المشروع الذي حاصل على إجازة رسمية من هيئة الاستثمار الوطنية، لافتا الى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكد دعمه للمشاريع الاستثمارية لكن هذا التصرف يبعث رسالة واضحة إلى المستثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق وانه بيئة غير صالحة للعمل في وقت البلد بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والاجنبي.
 ودعا الحنظل الحكومة والجهات الامنية الى فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين على هذا الخرق الامني، لافتا الى أن هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع لمناقشة هذا الخرق الكبير.
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