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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 10:38 ص

ضبط كدس عتاد داخل منزل مهجور في أيمن الموصل

كدس
أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط كدس للعتاد من مخلفات تنظيم “داعش” داخل منزل متروك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان ، إن “نداء ورد إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بالعثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي داخل أحد الدور المتروكة بمنطقة باشطابيا على ضفاف نهر دجلة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.
وأضافت، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة المتفجرات والتوجه الى محل الحادث وعند الوصول تبين وجود، ٧ بنادق كلاشنكوف و٩ أحزمة ناسفة تحتوي على مواد شديدة الانفجار ورمانتين يدوية دفاعية بدون صاعق وظروف رشاشة احادية تحتوي مواد شديدة الانفجار ، و١٣ صاروخ طائرة مسيرة، وقد تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية، دون حادث يذكر.
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