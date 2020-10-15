نائبة تطالب وزير العمل بفسخ عقد التأمين الصحي مع شركة الحمراء

طالبت النائب هدى سجاد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بفسخ عقد التأمين الصحي مع ( شركة الحمراء ) وذلك لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية.

وقالت انه"بسبب عدم وجود سند قانوني للعقد وللأخلال بالتزاماته ادعو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى الالتزام بكتاب وزارة التخطيط وفسخ عقد شركة الحمراء".

ودعت سجاد الى"فتح باب الشمول للمستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية في الاموال المخصصة لهذا العقد والبالغة (40 مليار ) خصوصاً في المحافظات الاكثر فقراً سيما محافظة الديوانية والمثنى".

يذكر ان عقد التأمين الصحي قد ابرم بين وزارة العمل وشركة الحمراء للتأمين الصحي للمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية حيث يحتوي العقد على الكثير من المُخالفات لما فيه من تجاوز على اموال صندوق الحماية الاجتماعية.