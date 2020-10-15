في ديالى.. قرية تعيش في ظلام دامس منذ 60 سنة

كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن وجود قرية زراعية تعيش ظلاما دامسا منذ 60 سنة متتالية.

وقال مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي ان “قرية الثورة شرقي قره تبه بدون تيار كهربائي منذ تاسيسها قبل اكثر من 60 سنة”، لافتا الى ان “اهالي يعتمدون على الزراعة وتربية الجاموس في تامين لقمة الخبز.

واضاف، انه “تم رفع مشروع لايصال التيار الكهربائي لمنازل القرية التي تصل الى 60 منزلا منذ اعوام لكن لم تصل اي موافقة حتى الان بسبب الازمة المالية الخانقة التي تضربت البلاد”، معتبرا ان “العيش بدون كهرباء امر بالغ الصعوبة خاصة مع اجواء البرد والحر ومتطلبات الحياة.

واشار التميمي الى” ضرورة اعطاء استثناء للقرية ودعم ملف ايصال الكهرباء الى منازل العوائل خاصة وان وجود هكذا حالة ربما فريد على مستوى المحافظة.