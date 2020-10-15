بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 15 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
ضبط كدس عتاد داخل منزل مهجور في أيمن الموصل نائبة تطالب وزير العمل بفسخ عقد التأمين الصحي مع شركة الحمراء القبض على 8 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في البصرة في ديالى.. قرية تعيش في ظلام دامس منذ 60 سنة الصحة تشكل فرقا مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات في الأسواق والمطاعم إحباط أكبر عملية تهريب للأدوية من إيران إلى العراق عبر ديالى نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني لدى العراق العلاقات الثنائية لجنة التحقيق بملف الكهرباء تصدر الأسبوع المقبل تقريرا يتضمن إدانة وزراء سابقين الزرفي يطالب بفتح تحقيق عاجل بقضية شركة يونا آويل النفطية الكاظمي يبحث مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق مجالات التدريب وتعزيز القدرات العسكرية للقوات العراقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 10:32 ص

في ديالى.. قرية تعيش في ظلام دامس منذ 60 سنة

148598
كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن وجود قرية زراعية تعيش ظلاما دامسا منذ 60 سنة متتالية.
وقال مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي ان “قرية الثورة شرقي قره تبه بدون تيار كهربائي منذ تاسيسها قبل اكثر من 60 سنة”، لافتا الى ان “اهالي يعتمدون على الزراعة وتربية الجاموس في تامين لقمة الخبز.
واضاف، انه “تم رفع مشروع لايصال التيار الكهربائي لمنازل القرية التي تصل الى 60 منزلا منذ اعوام لكن لم تصل اي موافقة حتى الان بسبب الازمة المالية الخانقة التي تضربت البلاد”، معتبرا ان “العيش بدون كهرباء امر بالغ الصعوبة خاصة مع اجواء البرد والحر ومتطلبات الحياة.
واشار التميمي الى” ضرورة اعطاء استثناء للقرية ودعم ملف ايصال الكهرباء الى منازل العوائل خاصة وان وجود هكذا حالة ربما فريد على مستوى المحافظة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كدس

ضبط كدس عتاد داخل منزل مهجور في أيمن الموصل 15 تشرين الأول 2020 10:38 ص

هدى سجاد

نائبة تطالب وزير العمل بفسخ عقد التأمين الصحي مع شركة الحمراء 15 تشرين الأول 2020 10:36 ص

وزارة الصحة

الصحة تشكل فرقا مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات في الأسواق والمطاعم 15 تشرين الأول 2020 09:52 ص

وزير التعليم

قرار بإعفاء الطلبة 50% من أجور التعليم الموازي 14 تشرين الأول 2020 10:57 ص

مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة

حقوق الإنسان تدعو إدارة البصرة للتريث بقرار إعادة الدوام بشكل كامل 14 تشرين الأول 2020 10:54 ص

وزارة الصحة

الصحة: نصف المتوفين بكورونا كانوا يتعالجون في المنازل 14 تشرين الأول 2020 10:44 ص

مظاهرات الجنوب

عشائر نينوى تؤكد دعمها لتظاهرات وسط وجنوب العراق 14 تشرين الأول 2020 10:41 ص

توتال

توتال الفرنسية تعلن استعدادها للاستثمار في المجالات النفطية بالعراق 14 تشرين الأول 2020 10:16 ص

التعليقات