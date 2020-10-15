بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 15 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 09:47 ص

نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير البريطاني لدى العراق العلاقات الثنائية

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بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي العلاقات الثنائية والاوضاع في العراق والازمة الاقتصادية في العراق وكيفية اجتيازها.
وقال بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني استقبل مساء امس ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحث معه علاقات اقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا والاوضاع في العراق بصورة عامة وصعوبة الوضع الاقتصادي بصورة خاصة وكيفية اجتيازه، وكذلك المباحثات بين اربيل وبغداد لمعالجة المشكلات ومخاطر الارهاب ومهام التحالف الدولي ضد داعش. 
واشار البيان الى ان الجانبين ابديا رغبتهما لاستمرار التعاون والمشاركة بينهما، واكدا على ادامة العلاقات وخصوصا في المجال الاقتصادي.
ونقل البيان عن بارزاني قوله إن باستطاعة بريطانيا والمجتمع الدولي مساعدة العراق واقليم كردستان من اجل الاستقرار وبناء المؤسسات.   
واعتبر بارزاني أن معالجة مشكلات اربيل – بغداد وجميع المشكلات الداخلية العراقية تشكل مفتاحا للهدوء والاستقرار في البلد.
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