بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 15 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 15 تشرين الأول 2020 09:42 ص

الزرفي يطالب بفتح تحقيق عاجل بقضية شركة يونا آويل النفطية

الزرفي
طالب النائب عدنان الزرفي، الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية فساد شركة يونا آويل الفرنسية

وأكد الزرفي في تغريدة على "تويتر"، ان الشركة الفرنسية استلمت عقود بقيمة 1.7 مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيرا نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية، داعياً لإسترداد أموال البلد في المحاكم العراقية.
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