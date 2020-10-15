الكاظمي يبحث مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق مجالات التدريب وتعزيز القدرات العسكرية للقوات العراقية

بحث رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق اللواء جيني كارينيان، مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة للقوات العراقية



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه :" جرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.