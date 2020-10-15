الكاظمي يبحث مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق مجالات التدريب وتعزيز القدرات العسكرية للقوات العراقية

بحث رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق اللواء جيني كارينيان، مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة للقوات العراقية
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه :" جرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه :" جرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.