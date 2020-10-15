الانتخابات الرئاسية القادمة.. اختطاف منصب روحاني في إيران الإرهابية.. الحرس الثوري يدفع بـ"دهقان وفتاح وسعيد"

خبراء: خامنئي يتجه لمزيد من القمع في الانتخابات الرئاسية القادمة



تشغل الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة العالم لأسباب كثيرة، صحيح أن الرئيس في معسكر إيران، وليس دولة إيران سواء كان روحاني او نجاد او خاتمي او غيرهم ليس له دور في وجود المرشد خامنئي. ولكن الإيرانيون كانوا يعلقون على التهدئة بالدفع بمرشح مدني إلى منصب الرئاسة خلال يونيو 2021.

لكن خامنئي له رأي آخر وهو الدفع للترشح بثلاثة مرشحين من الحرس الثوري الإيراني! وهو ما يؤكد النية المبيتة لاختطاف المنصب.



ومع بدء الحشد لحملات الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها إيران الصيف المقبل، بدا واضحا أن إيران في طريقها إلى عسكرة مؤسساتها السياسية؛ فأقوى المرشحين المحتملين لخوض السباق المقرر في يونيو، لخلافة حسن روحاني، ينتمون إلى الحرس الثوري، الذراع العسكري الأقوى للجمهورية الارهابية.

وأكد الكاتب الصحافي الأميركي، بوبي جوش، أن المؤشرات المبكرة توضح أن العميد حسين دهقان مرشح بارز. كما أن من بين منافسيه المحتملين برويز فتّاح وسعيد محمد. وينتمي الثلاثة إلى مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، حيث سبق أن شغل دهقان منصب وزير الدفاع ويعمل حاليا مستشارا للمرشد الأعلى علي خامنئي، بينما يترأس فتاح “مؤسسة المستضعفين” التجارية التي يسيطر عليها خامنئي أيضا، فيما يترأس محمد مؤسسة “خاتم الأنبياء” جناح الإنشاءات والهندسة التابع للحرس الثوري. وحتى المرشح المحتمل صاحب الفرص الضئيلة رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني هو أيضا كان من رجال الحرس الثوري!!!



إلا أنه لا يُعتقد أنه قريب بصورة خاصة من النخبة الحالية كما هو الحال بالنسبة إلى الثلاثة الآخرين.

ويعني وصول رجل عسكري إلى منصب الرئاسة، أنه سيزيل واحدة من إحدى العراقيل القليلة المتبقية أمام الحرس الثوري وسيعمّق أيضا من عداء ايران تجاه الولايات المتحدة التي تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. كما أن الكثير من كبار قادة الحرس يخضعون لعقوبات أميركية.

وقال جوش، وفق تقرير لجريدة –العرب-، إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر بالفعل على معظم أذرع الدولة الإيرانية. كما أنه يتحكم في قطاعات من الاقتصاد، من بينها أنشطة تجارية غير قانونية مثل تهريب النفط والمخدرات. ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الحالي محمد باقر قاليباف هو الآخر قائد سابق في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري. ولا تقتصر سلطة الحرس على الشؤون الداخلية، فقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس كان المسؤول عن تسيير أمور السياسة الخارجية قبل أن تغتاله الولايات المتحدة مطلع هذا العام. ولكن حتى الآن، لم يصل شخص عسكري إلى منصب الرئاسة في إيران.

وربما كان للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بعض الخبرة القتالية في حرب 1980 - 1988 مع العراق، لكنه كان عنصرا في الميليشيا، وليس فردا نظاميا في الحرس.

ويستغل المرشد، خامنئي الحرس الثوري لقمع الاحتجاجات في الداخل وتهديد الأعداء في الخارج. إلا أن المرشد الأعلى، الذي تولى هو نفسه الرئاسة لولايتين، يميل إلى تفضيل أن يتولى رجال دين الرئاسة.



ورغم النفوذ المتزايد للحرس الثوري الإيراني، فإن خامنئي يتمتع بالسلطة اللازمة التي تمكنه من ضمان أن تذهب الرئاسة إلى أصحاب العمائم وليس إلى العسكريين، فالمرشد الأعلى يسيطر على “مجلس صيانة الدستور” الذي يفحص طلبات الترشح للانتخابات، ويستغل هذا لضمان أن يتمكن الناخبون فقط من الاختيار من بين المرشحين الذين يراهم مناسبين.

ومع ذلك، فإن استخدام المجلس كقيد لمحاولة الحرس الوصول إلى الرئاسة سيكون أمرا أكثر صعوبة. لسبب واحد، هو أنه لا يوجد منافس واضح من بين رجال الدين. وربما كان المرشح الأكثر ترجيحا هو إبراهيم رئيسي، الذي خسر أمام روحاني في عام 2017، وهو يترأس حاليا السلطة القضائية، حيث يبدو أنه تتم تهيئته لخلافة خامنئي.

ومن المعروف أنه يتم اختيار المرشد الأعلى في إيران من جانب “مجلس الخبراء” الذي يعج بالموالين لخامنئي. كما لا يوجد منافس واضح من بين ما يسمى بالتيار الإصلاحي، الذي كان ألقى بثقله خلف روحاني في دورتي الانتخابات السابقتين. وبالنسبة إلى خامنئي، وهو مرشد ارهابي مأفون، وصل بغيران للحضيض فهو يرى أن مواجهة إيران مع الولايات المتحدة هي بمثابة حرب في كل شيء ما عدا الاسم، فإنه ربما يريد مُحاربا في منصب الرئيس هذه المرة.

خبراء قالوا إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة ستكون مهزلة، وربما تشهد إحجاما كبيرا ومقاطعة شعبية غير مسبوقة من الشعب الإيراني.

ا.ي