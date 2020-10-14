مشادة كلامية في البرلمان.. وزيباري يهيل التراب على مجرمي الحشد الشعبي: يشبهون داعش في إطلاق الصواريخ على بغداد وكردستان

عناصر ائتلاف الفتح الإرهابي ينتقدون بشدة تصريحات زيباري ودعوة لحضور الكاظمي



خرجت الصواريخ التي أطلقت باتجاه آربيل من سهل نينوى، ومن المنطقة التي يسيطر عليها الحشد الشعبي الإرهابي، ورغم أن الكاظمي وعد بالتحقيق وإعلان نتائج التحقيقات قبل نحو أسبوعين. إلا وكما عادته لم يظهر شىء ولم يوجه بالطبع اللوم الى عصابات إيران المسلحة التي تجرأت على إقليم كردستان العراق.

وعليه لم يكن أمام هوشيار زيباري، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، الا أن يهيل التراب على ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، وتتجدد المعركة في قلب مجلس النواب ويؤكد مسؤوليتها التامة عن إطلاق الصواريخ باتجاه آربيل وهو ما أدى إلى معركة.



وكانت قد تسببت مشادة كلامية وقعت بين نواب من كتل سياسية شيعية وكردية، في تعليق جلسة اعتيادية للبرلمان حتى إشعار آخر. وانتقد أعضاء من كتلة "الفتح"، التابعة لميليشيا بدر الارهابية، التي تضم غالبية فصائل "الحشد الشعبي المجرم"، بشدة تصريحات للقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الأمر الذي أثار رفض عدد من النواب الأكراد.

وطالب نواب كتل مختلفة ، عن تحالف الفتح ودولة القانون التابعة للمجرم نوري المالكي، وتحالف عراقيون رئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل عاجل ، على خلفية تصريحات الوزير الأسبق هوشيار زيباري باتجاه الحشد المجرم.





وأفادت وكالة الأنباء، أن النائب يوسف الكلابي هدد بخروج تظاهرات شعبية عارمة ردا على ما وصفها ب"الاستهانة بتضحيات الحشد الشعبي الارهابي، في تحريره الاراضي العراقية من تنظيم داعش الارهابي على حد مزاعمه، واستمرار الإساءة إليه، وهي مؤسسة رسمية تخضع للقائد العام للقوات المسلحـة! وهذا من نكبة الزمان.

وقال زيباري، في تصريحات صحفية، إن استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق سببه اعتبار الفصائل الشيعية المسلحة الارهابية، أن الإقليم قريب من الولايات المتحدة. وأكد أن الفصائل المسلحة تستهدف بغداد وأربيل كما استهدفها تنظيم داعش كلاهما ارهابيان.

وكان زيباري – وفق تقرير لجريدة العرب- يتحدث عن تعرض مطار أربيل، نهاية الشهر الماضي، لهجوم بـ6 صواريخ "انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي، حسب مؤسسة مكافحة الإرهاب. واندلعت المشادة الكلامية، إثر مطالبة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الذي ينتمي لتحالف "الفتح"، زيباري بتقديم اعتذار لفصائل "الحشد الشعبي" على خلفية تصريحاته الأخيرة!!



وقال الكعبي خلال الجلسة: لن نقبل بالإساءة إلى أية مؤسسة رسمية في الدولة العراقية، وعلى هوشيار زيباري تقديم اعتذار يليق بدور الحشد الشعبي. وقوبلت مطالبة الكعبي برفض شديد من عدد من النواب الأكراد الذين اعتبروا أن تصريحات القيادي بالحزب الديمقراطي، "غير مسيئة" للحشد الشعبي المجرم وهى كذلك بالفعل. وعقب ذلك اندلعت مشادات كلامية بين النواب الأكراد ونواب من تحالف "الفتح"، قبل أن يعلن نائب رئيس البرلمان عن تعليق الجلسة حتى إشعار آخر.

وأصدرت الدائرة الإعلامية في البرلمان بيانا قالت فيه، إنه "تقرر رفع جلسة البرلمان، وسيتم لاحقا تبليغ النواب بموعد عقد الجلسة القادمة".

وتأكد تورط الميليشيات التابعة لإيران في هذا الهجوم على آربيل، من خلال معلومات وصور للصواريخ التي انطلقت نحو أربيل نشرتها حسابات وقنوات مؤيدة للحشد الشعبي في مواقع التواصل التابعة لها. ويشهد العراق، مؤخرا، مطالبات متزايدة من القوى السياسية الداخلية بوضع حد لهجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة، تستهدف البعثات الدبلوماسية والقوات الأجنبية في البلاد.

وقال خبراء، إن زيباري لم يقل إلا جزء من الحقيقة، وميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي تسىء للعراق، والواجب عليه الاعتذار هم مجرمو الحشد الذين أطلقوا الصواريخ وتقديمهم للمحاكمة كذلك.

أ.ي