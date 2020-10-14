إدارة ترامب صححت كوارث أوباما تجاه إيران الإرهابية.. بومبيو: ميليشيات مارقة تتبع خامنئي تثير الفوضى بالعراق

مراقبون: بومبيو: خير معبر عن القوة الأمريكية في مواجهة طهران



المواجهة الأمريكية مع إيران مسألة منتهية، وعلى مدى 4 سنوات أثبتت إدارة ترامب أن إيران تمثل تهديد خطير للعالم، وان طهران وميليشياتها شر مستطير في إطار أطماع خامنئي واستراتيجية التوسع المذهبي والطائفي.

وعليه تواصلت العقوبات الأمريكية ضد ايران، ولم تترك ادارة ترامب لخامنئي فرصة للتفكير. وجاءت تصريحات بومبيو الأخيرة لتؤكد استمرار السياسة الأمريكية الفاعلة ضد الملالي حتى يعلن وقف تام للإرهاب وتفكيك للميليشيات.



وعبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ حكومة الكاظمي، المزيد من الإجراءات لحماية السفارة الأميركية في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض. وأضاف: ميليشيات مارقة تستهدف ديبلوماسيين أميركيين مهمتهم مساعدة شعب العراق، مؤكداً أن إيران تدعم الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية.

واتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره عبر ميليشياتها. مؤكدا أن سياسة الضغط القصوى على إيران، حرمتها من موارد لدعم الإرهاب. وشدد على أن واشنطن تدعم أمن حلفائها في مواجهة تهديدات إيران، مضيفاً أن إدارة ترمب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى.



وشدد بومبيو أن طهران، تدعم هجمات الحوثيين على السعودية"، وأضاف رداً على سؤال لمراسلة قناة "العربية"، أن إيران تأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وكان قد لفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل ذلك، الى مرور خمس سنوات على قيام إيران باعتقال سياماك نمازي، لمجرد كونه مواطنا أمريكيا. وشدد بومبيو في تصريح كتبه في حسابه على موقع "تويتر" على أن "نمازي رجل بريء... هو ووالده باقر ومراد طهباز يجب ألا يقضيا يوما آخر في الاعتقال. تحتاج إيران إلى إنهاء هذه الممارسة غير الأخلاقية والسماح لهم بالعودة إلى الوطن الآن. وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال ووالده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة بسبب تعاونهما مع الحكومة الأمريكية. وفق ادعاءات وسخافات وانتهاك ليس له نظير لحقوق الايرانين والاجانب في ايران دون اي سبب.



وفي اطار الهجوم المتواصل لبومبيو تنفيذا لسياسة الرئيس ترامب ضد إيران، قال إن النظام الإيراني ينهب موارد شعبه ويحرمه من ثرواته.

وان السياسة الأمريكية تجاه إيران تسير في الطريق الصحيح ونأمل أن ينضم لنا الأوروبيون في حملة الضغط القصوى عليها.

خبراء قالوا إن ادارة ترامب صححت الكوارث التي انتهجتها إدارة أوباما سابقا تجاه الملالي، وكان من الغباء النظر الى إيران على انها دولة طبيعية رغم أن أجندتها المذهبية والتوسعية معلومة تماما.

ا.ي