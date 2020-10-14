بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
إيران فى صندوق الانتخابات الأمريكي.. ترامب يراهن على إخضاع طهران بالعقوبات البرلمان يرفع جلسته وسط شجار بين نواب شيعة وكرد بسبب كورونا.. أكثر من 10 ملايين طفل في أنحاء العراق تم تركهم بدون تعليم محادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بعد مرور عام على الاحتجاجات.. المتظاهرات العراقيات إرادة لا تُهزم وتحشيد لـ 25 تشرين توقيع ميثاق سلام لتشجيع العودة الطوعية لأكثر من 1,100 أسرة في الموصل نينوى تستعد لاستقبال موجة ثانية من وباء كورونا وزير العدل يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في بغداد كتلة كردية: الدوائر الصغيرة تمنع وصول الكفاءات الى البرلمان القادم تقرير أمريكي يكشف خطة الميليشيات الموالية لإيران للسيطرة على العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 08:51 م

إدارة ترامب صححت كوارث أوباما تجاه إيران الإرهابية.. بومبيو: ميليشيات مارقة تتبع خامنئي تثير الفوضى بالعراق

بومبيو - العقوبات الأممية على إيران

مراقبون: بومبيو: خير معبر عن القوة الأمريكية في مواجهة طهران

المواجهة الأمريكية مع إيران مسألة منتهية، وعلى مدى 4 سنوات أثبتت إدارة ترامب أن إيران تمثل تهديد خطير للعالم، وان طهران وميليشياتها شر مستطير في إطار أطماع خامنئي واستراتيجية التوسع المذهبي والطائفي.
وعليه تواصلت العقوبات الأمريكية ضد ايران، ولم تترك ادارة ترامب لخامنئي فرصة للتفكير. وجاءت تصريحات بومبيو الأخيرة لتؤكد استمرار السياسة الأمريكية الفاعلة ضد الملالي حتى يعلن وقف تام للإرهاب وتفكيك للميليشيات.


وعبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ حكومة الكاظمي، المزيد من الإجراءات لحماية السفارة الأميركية في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض. وأضاف: ميليشيات مارقة تستهدف ديبلوماسيين أميركيين مهمتهم مساعدة شعب العراق، مؤكداً أن إيران تدعم الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية.
واتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره عبر ميليشياتها. مؤكدا أن سياسة الضغط القصوى على إيران، حرمتها من موارد لدعم الإرهاب. وشدد على أن واشنطن تدعم أمن حلفائها في مواجهة تهديدات إيران، مضيفاً أن إدارة ترمب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى.


وشدد بومبيو أن طهران، تدعم هجمات الحوثيين على السعودية"، وأضاف رداً على سؤال لمراسلة قناة "العربية"، أن إيران تأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وكان قد لفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل ذلك، الى مرور خمس سنوات على قيام إيران باعتقال سياماك نمازي، لمجرد كونه مواطنا أمريكيا. وشدد بومبيو في تصريح كتبه في حسابه على موقع "تويتر" على أن "نمازي رجل بريء... هو ووالده باقر ومراد طهباز يجب ألا يقضيا يوما آخر في الاعتقال. تحتاج إيران إلى إنهاء هذه الممارسة غير الأخلاقية والسماح لهم بالعودة إلى الوطن الآن. وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال ووالده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة بسبب تعاونهما مع الحكومة الأمريكية. وفق ادعاءات وسخافات وانتهاك ليس له نظير لحقوق الايرانين والاجانب في ايران دون اي سبب.


وفي اطار الهجوم المتواصل لبومبيو تنفيذا لسياسة الرئيس ترامب ضد إيران، قال إن النظام الإيراني ينهب موارد شعبه ويحرمه من ثرواته.
وان السياسة الأمريكية تجاه إيران تسير في الطريق الصحيح ونأمل أن ينضم لنا الأوروبيون في حملة الضغط القصوى عليها.
خبراء قالوا إن ادارة ترامب صححت الكوارث التي انتهجتها إدارة أوباما سابقا تجاه الملالي، وكان من الغباء النظر الى إيران على انها دولة طبيعية رغم أن أجندتها المذهبية والتوسعية معلومة تماما.
ا.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هوشيار زيباري

مشادة كلامية في البرلمان.. وزيباري يهيل التراب على مجرمي الحشد الشعبي: يشبهون داعش في إطلاق الصواريخ على بغداد وكردستان 14 تشرين الأول 2020 10:23 م

دفن ضحايا كورونا في العراق

العراق الأعلى عربيا في حالات الإصابة والوفاة.. كورونا يخرج عن السيطرة 14 تشرين الأول 2020 07:12 م

ترامب

إيران فى صندوق الانتخابات الأمريكي.. ترامب يراهن على إخضاع طهران بالعقوبات 14 تشرين الأول 2020 04:52 م

أطفال العراق

بسبب كورونا.. أكثر من 10 ملايين طفل في أنحاء العراق تم تركهم بدون تعليم 14 تشرين الأول 2020 04:31 م

تظاهرات نساء العراق

بعد مرور عام على الاحتجاجات.. المتظاهرات العراقيات إرادة لا تُهزم وتحشيد لـ 25 تشرين 14 تشرين الأول 2020 04:05 م

نازحون

توقيع ميثاق سلام لتشجيع العودة الطوعية لأكثر من 1,100 أسرة في الموصل 14 تشرين الأول 2020 03:45 م

ميليشيات

تقرير أمريكي يكشف خطة الميليشيات الموالية لإيران للسيطرة على العراق 14 تشرين الأول 2020 02:04 م

61-140557-tehran-regime-abandon-illusion-political-rule_700x400

بعد صعود 3 مرشحين من الحرس الثوري..اتجاه لعسكرة الرئاسة بإيران ومعركة تكسير العظام تبدأ مبكرا 14 تشرين الأول 2020 01:35 م

التعليقات