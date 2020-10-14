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الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 04:14 م

محادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

لبنان وإسرائيل

انتهت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في مقر الأمم المتحدة ببلدة الناقورة الحدودية، فيما جرى الاتفاق على إجراء جولة ثانية من المفاوضات في 28 تشرين الأول الحالي.

وأجريت الجولة الأولى تنفيذا للاتفاق-الإطار الذي توصل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي بوساطة أمريكية.

وتعد المفاوضات التي تتم وفق آلية غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، خطوة متقدمة على طريق تسوية الخلاف الحدودي الذي تصاعد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد الاستكشافات النفطية التي تمت في المياه الإقليمية المتنازع عليها.

وبموجب اتفاق-الإطار، الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الأول من تشرين الأول لجاري، تعقد اجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في مقر الأمم المتحدة في الناقورة.

على أن يعد ممثلو الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان محاضر الاجتماعات بالتشارك، وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع، في وقت أكد الطرفان قبولهما بأن تعمل الولايات المتحدة كـ"وسيط ومسهل" لترسيم الحدود البحرية.

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