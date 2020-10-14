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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 02:18 م

وزير العدل يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في بغداد

العراق والسعودية

استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في ‏مكتبه سفير ‏المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد ‏الشمري ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين ‏العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها ‏بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ‏


واكد السيد الوزير سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من ‏التعاون المشترك مع المملكة ،وإمكانية تبادل الخبرات العدلية و‏القانونية بين البلدين في المستقبل القريب.
من جانبه ثمن السفير السعودي الجهود المبذولة للسيد ‏الوزير في تعامله الانساني ودوره الاصلاحي بما يخص ‏السجون التابعة للوزارة وفق المعاهدات الدولية الخاصة ‏بحقوق الانسان .‏

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