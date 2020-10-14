وزير العدل يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في بغداد

استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في ‏مكتبه سفير ‏المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد ‏الشمري ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين ‏العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها ‏بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ‏



واكد السيد الوزير سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من ‏التعاون المشترك مع المملكة ،وإمكانية تبادل الخبرات العدلية و‏القانونية بين البلدين في المستقبل القريب.

من جانبه ثمن السفير السعودي الجهود المبذولة للسيد ‏الوزير في تعامله الانساني ودوره الاصلاحي بما يخص ‏السجون التابعة للوزارة وفق المعاهدات الدولية الخاصة ‏بحقوق الانسان .‏