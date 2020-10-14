وزير العدل يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في بغداد

استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في مكتبه سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
واكد السيد الوزير سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة ،وإمكانية تبادل الخبرات العدلية والقانونية بين البلدين في المستقبل القريب.
من جانبه ثمن السفير السعودي الجهود المبذولة للسيد الوزير في تعامله الانساني ودوره الاصلاحي بما يخص السجون التابعة للوزارة وفق المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .