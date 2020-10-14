كتلة كردية: الدوائر الصغيرة تمنع وصول الكفاءات الى البرلمان القادم

أبدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ، مخاوفها من تصدير الدوائر الانتخابية الصغيرة لمنع وصول الكفاءات إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن الدوائر الكبيرة إحدى العوامل الأساسية لصعود الكفاءات.

وقال رئيس الكتلة مثنى امين إن “جعل العراق دوائر انتخابية صغيرة تحول دون وصول الكفاءات إلى مجلس النواب”.



وأضاف أمين ان “بعض القوى السياسية تسعى إلى وصول الانتماء القبلي والعشائري الى البرلمان المقبل”، مؤكدا ان “تعدد الدوائر الانتخابية ستجعل من الاحزاب المتنفذة تستحوذ على اصوات الناخبين والتأثير على المراكز الانتخابية”.



وتابع أن “الدوائر الكبيرة إحدى العوامل الأساسية لصعود الكفاءات إلى مجلس النواب”، مبينا أن :المستقلين بإمكانهم جمع الاصوات من كافة المحافظة وبالتالي تجد لها طريق للمنافسة في الانتخابات”..