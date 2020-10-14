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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 01:53 م

ائتلاف النصر :البلد بحاجة إلى استئصال الفساد لا ورقة بيضاء

ايات مظفر

 اكد ائتلاف النصر، أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة ،جاءت متأخرة، لافتاً، إلى أن البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.


وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ، إن الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلّا أنها متأخرة فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ شهور طويلة.


وأشارت إلى أن السؤال الذي لم تجب عليه الورقة هي “الإرادة السياسية” لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الستراتيجي والقريب، مبينة، أن مباركة الكتل السياسية شيء والتنفيذ شيء آخر.


واوضحت، أن البلد لم يعد يحتاج إلى دواء بل إلى استئصال أعضاء (فسدت) واستبدالها باعضاء فاعلة تعيد الحيوية لجسد الدولة وتؤسس لمرحلة بناء المجتمع وتوطيد العلاقة بينهما.

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