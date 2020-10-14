نائبة: العراق يتعرض إلى مشاريع تقسيم من قبل أطراف داخلية

قالت النائبة المستقلة ندى شاكر، إن بعض الجهات السياسية تعمل من أجل خدمة مصالحها وتحقيق مكاسبها في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فأن تلك المساعي ستجعل من العراق مقسما.



وأضاف أن العراق يتعرض إلى مشاريع التقسيم من قبل أطراف داخلية وبدعم من بعض الدول التي تسعى لتحقيق هذا الهدف من اجل خدمة مصالها، خاصة ان هناك جهات خارجية رسمت هذا المشروع وتسعى لتحقيقه.



وبينت أن المناكفات السياسية والبحث عن مصالح الكتل ستؤدي إلى ضياع البلد وشرذمته، إضافة إلى أن بعض الأطراف بدأت تتحرك بقوة لكسب الجماهير وتحقيق الهدف الانتخابي، في حين ان النتائج لن تكون كما يرغب به الشعب ولن تكون هناك درجة تغيير.

