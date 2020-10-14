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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 01:49 م

نائب: وعود الكاظمي حيال ملف النازحين حبر على ورق

باسم خشان

وصف النائب المستقل باسم خشان، ، وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال ملف النازحين بأنها حبر على ورق.

وقال خشان ان” كل الحكومات للاسف لم تحقق اي شي في حسم ملف النازحين ويبدوا انها كانت مطمئنة للوضع ولم تفكر في خطورة بقاء ملفهم دون حسم وتداعياتها الخطيرة الذي يؤثر عل استقرارهم مستقبلهم في ظل وضع معيشي صعب جدا”.


واضاف خشان،ان” وعود الكاظمي في ملف النازحين حبر على ورق وليس لديه اي خطوة او حتى اجراء اجتماع في مجلس الوزراء يخصص لهذا الملف الإنساني”.


وأشار إلى ان “رئيس الوزراء تحدث قبل فترة في هذا الملف وكان حديثا عرضيا رغم انه من اهم الملفات الانسانية في  العراق وتجاهله سيؤدي الى مشاكل كبيرة في المستقبل.

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