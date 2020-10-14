تلك أمانيهم.. روحاني: الأحد القادم نهاية حظر الأسلحة ويمكننا تصديرها واستيرادها !!

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الأحد المقبل سيكون الموعد الذي ينتهي فيه الحظر التسليحي المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231، ويمكن لبلاده شراء وبيع السلاح دون قيود متناسيا ما تخذته الولايات المتحدة من قرارات تعيد هذا الحظر كاملا قبل عدة أشهر .

وأوضح روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، ”يوم الأحد القادم سينتهي الحظر التسليحي المفروض على إيران بعد عشر سنوات، وبذلك يمكننا تصدير واستيراد الأسلحة التي نريدها“.

ووصف روحاني انتهاء رفع حظر الأسلحة على إيران بأنه ”خبر سار للإيرانيين“

ووجه الرئيس الإيراني انتقادات إلى معسكر التيار المتشدد الذين يرفضون الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية العام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، وقال: ”من يقول إن الاتفاق النووي ليس له أهمية، فإن من إنجازات هذا الاتفاق ومن الآن فصاعدا يمكننا بيع السلاح لأي دولة نريدها أو نشتريه من أي بلد نريد“.

وتابع روحاني ”إن رفع الحظر على الأسلحة مجرد واحد من مساعي حكومته“، مبينا ”نحتاج أحيانًا إلى الصبر للوصول إلى النقاط والخطط التي نريدها“.

وتنتهي مدة الحظر الحالي في 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بموجب اتفاق مبرم في 2015 بين إيران والدول العظمى.