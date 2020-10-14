الهنداوي: لن نقدر على إجراء الانتخابات حتى بعد 10 سنوات إذا بقت الأوضاع كما هي

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إنه إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه حاليا "في إشارة إلى عدم إنجاز قانون الانتخابات" فإننا لن نقدر على إجراء الانتخابات حتى بعد 10 سنوات وليس في موعدها.



وأضاف الهنداوي، أن هناك قوى سياسية تحاول عرقلة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات هي الأخرى تشهد صراعات عليها.



وأوضح مستشار الكاظمي، أن عدالة ونزاهة قانون الانتخابات مرهونة بتطبيق القانون، مؤيدا بعض الانتقادات التي وجهت لقانون الانتخابات.

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