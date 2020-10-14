مصدر أممي: بدء محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قال مصدر في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن فريقاً لبنانياً وآخر إسرائيلياً، اجتمعا اليوم، في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

تأتي المحادثات، التي توسطت فيها واشنطن، بعد جهود دبلوماسية أمريكية، استمرت 3 سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء تنظيم ”حزب الله“ اللبناني المدعوم من إيران والذي خاض حرباً مع إسرائيل استمرت شهراً في العام 2006.

من جهته، انتقد ”حزب الله“ وحليفته حركة ”أمل“، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الوفد الذي من المقرر أن يمثل لبنان في المحادثات مع إسرائيل، قبل ساعات من الاجتماع الأول.

ودعا بيان ”حزب الله“ و“أمل“ الشيعيين إلى إصلاح فريق التفاوض الذي قالا إنه يجب أن يشمل فقط مسؤولين عسكريين وألا يضم مدنيين أو سياسيين.

واتفق لبنان وإسرائيل، اللذان لا يزالان رسمياً في حالة حرب بعد عقود من الصراع، هذا الشهر، على التفاوض بشأن خلاف طويل الأمد يتعلق بحدود بحرية تمر بمنطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز في مياه البحر المتوسط.