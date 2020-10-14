قرار بإعفاء الطلبة 50% من أجور التعليم الموازي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي بما يراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به العراق ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة”.

وأضاف أن “توصيات اللجنة عرضت على هيأة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصرا”، لافتا الى أن “القرار تضمن أيضا أن الأجور الدراسية تسدد على ثلاث دفعات”.