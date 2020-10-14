الصحة: نصف المتوفين بكورونا كانوا يتعالجون في المنازل

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن أكثر من نصف المتوفين بفيروس كورونا هم ممن يتعالجون في المنازل.

وقال مدير الصحة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي إن “عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق ليس بتصاعد، مقارنة بما شهدناه في الأشهر السابقة، ولكن مع ذلك فإن العراق يعد من أكثر الدول ارتفاعا بالوفيات مقارنة بالدول العربية لأن المواطنين يتعالجون في البيوت بأعداد كبيرة، لذلك أكثر من نصف المتوفين اليوم بالمستشفيات يتوفون خلال يومين من وصولهم إلى المستشفى وذلك يعود لقدومهم المتأخر إلى المستشفيات”.

وأضاف، أن “العدد الكلي لحالات الذين تحت العلاج وصل إلى 55475 حالة، ولكن عدد الراقدين في المستشفى وصل إلى 4603، أما الذين يتعالجون في بيوتهم لا توجد نسبة لحد الآن”.

وبين أن “المستشفيات لها إمكانيات باستيعاب أكبر عدد من الإصابات حيث تحتوي على أكثر من 10 آلاف سرير مهيىء لمصابي كورونا”.