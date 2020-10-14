عشائر نينوى تؤكد دعمها لتظاهرات وسط وجنوب العراق

نفت عشائر محافظة نينوى شمالي العراق ما تداولته بعض المواقع من شائعات تدعي اعلان العشائر في نينوى براءتها من تظاهرات تشرين العراقية في محافظات وسط وجنوب البلاد، مؤكدة دعمها وتاييدها للحراك الشعبي المطالب بالاصلاحات.

وقال بيان موحد لعشائر نينوى: إن “العشائر في محافظة نينوى وعشائر الشمال تعتبر امتدادا لعشائر وسط وجنوب العراق، وما نشر في بعض المواقع عن اعلان عشائر نينوى البراءة من ثوار تشرين عار عن الصحة”.

وأكدت العشائر في نينوى وقوفها وتاييدها لثوار تشرين ومطالب المتظاهرين في التغيير والاصلاح، متهمة جهات وصفتها بالمدسوسة التي تحاول الاساءة لعشائر نينوى من جهة والمتظاهرين من جهة اخرى..