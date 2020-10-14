القبض على إرهابي حاول التسلل من صحراء الأنبار الى الرمادي

ألقى جهاز مكافحة الارهاب القبض على ارهابي حاول التسلل من صحراء الانبار الى الرمادي.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ان جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات ‫داعش أثناء مُحاولته التسلُل من صحراء الانبار إلى مركز مدينة الرُمادي.