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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 10:38 ص

القبض على إرهابي حاول التسلل من صحراء الأنبار الى الرمادي

العميد يحيى رسول
ألقى جهاز مكافحة الارهاب  القبض على ارهابي حاول التسلل من صحراء الانبار الى الرمادي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان  ان  جهاز مُكافحة الإرهاب  تمكن من إلقاء  القبض على عُنصر إرهابي في عصابات ‫داعش أثناء مُحاولته التسلُل من صحراء الانبار إلى مركز مدينة الرُمادي.
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