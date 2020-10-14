بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يتوقع تراجع احتياطيات العراق من العملة الأجنبية هجوم سيبراني يستهدف منظمتين حكوميتين في إيران وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يؤكدون على حفظ الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية سلطة الطيران المدني توقع عقداً مهما جدا مع الشركة الأسرع نمواً منذ 2003 العمليات المشتركة: المباشرة بفتح مركزَي التنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل مصرف الرشيد يقرر اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة لجنة التعديلات الدستورية النيابية تحدد النقاط الخلافية في الدستور ابرزها المادة 140 النزاهة: الحكم بسجن مدير مصرف حكومي أضر المال العام بقرابة 600 مليار دينارٍ نائب عن سائرون يحمل الحكومة السابقة مسؤولية التأخر في عرض موازنة العام الحالي نائب كردي يؤكد صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 10:26 ص

البنك المركزي يتوقع تراجع احتياطيات العراق من العملة الأجنبية

البنك المركزي
توقع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، تراجع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بسبب الزيادة في تمويل الاستيرادات وانخفاض الدولار لدى وزارة المالية جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية والتزام العراق باتفاق منظمة الدول المصدرة أوبك.

وقال مخيف إن "التراجع في سعر النفط عالميًا والتخفيض الذي شهده الانتاج في العراق استناداً الى اتفاق اوبك اديا الى انخفاض ايرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليًا".

وأضاف المحافظ، أن "ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلًا عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية".

وتابع مخيف: إن "غالبية الإنفاق الجاري سيتحول الى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلباً على الدولار الأميركي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعاً يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العميد يحيى رسول

القبض على إرهابي حاول التسلل من صحراء الأنبار الى الرمادي 14 تشرين الأول 2020 10:38 ص

غالب محمد

لجنة النفط والطاقة النيابية تؤكد قدرة العراق على إنشاء شركات البتروكيمياويات 14 تشرين الأول 2020 10:24 ص

جبهة الانقاذ

جبهة الانقاذ تستبعد نجاح الورقة البيضاء 14 تشرين الأول 2020 10:21 ص

هوشيار زيباري

هوشيار زيباري: الولايات المتحدة جادة بغلق سفارتها في العراق 14 تشرين الأول 2020 10:19 ص

اختراق ايران

هجوم سيبراني يستهدف منظمتين حكوميتين في إيران 14 تشرين الأول 2020 10:18 ص

الخطوط-الجوية-العراقية

سلطة الطيران المدني توقع عقداً مهما جدا مع الشركة الأسرع نمواً منذ 2003 14 تشرين الأول 2020 09:21 ص

كردستان-العراق

العمليات المشتركة: المباشرة بفتح مركزَي التنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل 14 تشرين الأول 2020 09:01 ص

مصرف_0

مصرف الرشيد يقرر اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة 13 تشرين الأول 2020 05:26 م

التعليقات