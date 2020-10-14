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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 10:24 ص

لجنة النفط والطاقة النيابية تؤكد قدرة العراق على إنشاء شركات البتروكيمياويات

غالب محمد

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية،  قدرة العراق على إنشاء مجموعة من شركات البتروكيمياويات،.

وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد في تصريح صحفي : إن "العراق يحرق سنويا ما يقارب 18 مليار متر مكعب من الغاز، تذهب دون الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية"، مبينا أن "هذه الكمية المهدورة تغطي نصف احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "العراق في المستوى الرابع في احتياطي الغاز، وعدم استغلال هذه الثروة هو مسألة سياسية بحتة".

ولفت إلى أن "العراق قادر على إنشاء مجموعة من شركات البتروكيمياويات التي ستوفر فرص تعيين لأكثر من 35 ألف شاب في جميع المجالات الكيميائية والفيزيائية والمعاهد النفطية والمهندسين الكيمياويين ومهندسي النفط، لكن حتى الآن المشاريع باقية، ولا توجد أي مخرجات عالية في هذا الموضوع".

واشار الى أن "الخطط الستراتيجية تحتاج إلى عدم تغيير وزير النفط كل سنتين أو أربع سنوات، والإبقاء على وزير كفوء لمدة لا تقل عن 8 سنوات لكي يستطيع تنفيذ المشاريع الستراتيجية والاستفادة منها.
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