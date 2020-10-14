جبهة الانقاذ تستبعد نجاح الورقة البيضاء

استبعدت جبهة الانقاذ والتنمية، ، ان تقدم الورقة البيضاء الاصلاحية التي قدمتها الحكومة الى البرلمان، "شيئاً"، داعية الحكومة إلى التوجه نحو اصلاحات حقيقية.



وقال المتحدث باسم الجبهة، النائب السابق عبد الكريم عبطان "نحن نريد إصلاحات حقيقية تخص المجالات الاقتصادية الحيوية بالعراق، كالضرائب والمنافذ ومزاد العملة والبضائع التي تدخل بدون ضرائب والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى".



وأضاف عبطان: "نحتاج من الحكومة خطوات عملية نحو الإصلاح وعدم الاكتفاء بالوعود"، مضيفا "لا أعتقد أن هذه الورقة ستقدم شيئا، يجب على الحكومة أن تتجه نحو خطوات جادة بجرأة وشجاعة".



وتابع، أن "هناك خطوات اقتصادية واستثمارية مهمة من الممكن أن تتخذها الحكومة بدلا من وعود الورقة البيضاء، يمكن أن تسهم بتخفيف الأزمة".