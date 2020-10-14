هوشيار زيباري: الولايات المتحدة جادة بغلق سفارتها في العراق



اكد وزير الخارجية الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن التهديد الامريكي بإغلاق السفارة في العراق جدي، وقد أبلغ به رئيسا الوزراء والجمهورية ووزير الخارجية.

وأعتبر زيباري قرار امريكا باغلاق السفارة الامريكية في بغداد والانسحاب خطأً استراتيجياً بالنسبة لامريكا، واصفا اياه بانه “قرار جدي.

وقال إن “التهديد باغلاق سفارة اميركا في بغداد وانسحاب قواتها جدي وحقيقي من قبل امريكا وبلغ به رئيسا الجمهورية والحكومة العراقية ووزير الخارجية.

وأضاف، أن “تنفيذ قرار الانسحاب الامريكي واغلاق السفارة في بغداد يعتبر خطأً استراتيجي بالنسبة لامريكا، لان هناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي طويلة الامد بين العراق وامريكا

وأشار زيباري الى أن “الحكومة العراقية لم تتابع الاتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية الخاصة بالتعاون بين العراق وامريكا.