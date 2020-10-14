هجوم سيبراني يستهدف منظمتين حكوميتين في إيران

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، وقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين، وذلك بعد أنباء عن هجمات إلكترونية ضد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وذكرت وزارة الاتصالات الإيرانية، أن الهجوم الإلكتروني شمل منظمتين حكوميتين فقط، موضحًا أن الجهات المختصة تحقق في الأمر، وفقًا لموقع "إيران إنترناشيونال".

وقال مركز ماهر، التابع للوزارة الإيرانية، إنه جاهز لتقديم أي مساعدة في حال طلب ذلك.

وأضاف، في بيان، أنه لا يوجد دليل على هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد مختلف الأجهزة الحكومية.

ولم تكشف التقارير عن المنظمات الحكومية والهيئات المستهدفة خلال الهجوم الإلكتروني.