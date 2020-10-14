توتال الفرنسية تعلن استعدادها للاستثمار في المجالات النفطية بالعراق

أعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية، استعداد الشركة للاستثمار في المجالات النفطية المتعددة في العراق.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان الكاظمي التقى ، ، الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار، وجرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع الشركة في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية".



واشار البيان الى ان الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية اكد استعداد الشركة للاستثمار في المجالات النفطية المتعددة في العراق .