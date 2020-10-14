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الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 10:10 ص

علاوي يشكك بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها ويؤكد فقدان المواطنين الثقة بالعملية السياسية

علاوي
شكك زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بامكانية اجراء الانتخابات في موعدها في حزيران المقبل .

وقال علاوي في تصريح متلفز :" ان العراقيل الحالية تهدف لمنع اجراء الانتخابات في حزيران ".

واكد :" ان المواطنين فقدوا الثقة بالعملية السياسية لكثرة مشاكل البلد في جميع الاتجاهات ، ولا توجد اجراءات رصينة لتعزيز ثقة الشارع بالعملية السياسية" ، مبينا انه يشك في امكانية محاسبة القتلة وحماة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.
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