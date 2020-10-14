علاوي يشكك بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها ويؤكد فقدان المواطنين الثقة بالعملية السياسية

شكك زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بامكانية اجراء الانتخابات في موعدها في حزيران المقبل .



وقال علاوي في تصريح متلفز :" ان العراقيل الحالية تهدف لمنع اجراء الانتخابات في حزيران ".



واكد :" ان المواطنين فقدوا الثقة بالعملية السياسية لكثرة مشاكل البلد في جميع الاتجاهات ، ولا توجد اجراءات رصينة لتعزيز ثقة الشارع بالعملية السياسية" ، مبينا انه يشك في امكانية محاسبة القتلة وحماة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.