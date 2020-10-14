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الأربعاء, 14 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 09:35 ص

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يؤكدون على حفظ الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية

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أكد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، تمسكهم بالحل السياسي للأزمة الليبية، ورفض الإرهاب، والتدخلات الخارجية والمحافظة على الأمن العربي، كما اتفقوا على آليات لتعزيز التعاون، وصولاً إلى تحقيق التكامل، في مجالات الطاقة، والصناعة، والدواء، والأمن الغذائي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، إنهم بحثوا تفعيل التعاون في مجال الطاقة والكهرباء، وصولاً إلى تحقيق التكامل، في إطار التوافق السياسي والاقتصادي.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية للتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى وجود أطر تحكم العلاقات بين مصر والأردن والعراق، وسوف يتم العمل على تفعيل هذه الأطر في الفترة المقبلة، وكذلك التنفيذ في أقرب وقت.

وأكد أن لدى الدول الثلاث رؤية مشتركة؛ لحماية الأمن القومي العربي، والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف: إن الوزراء ناقشوا الأزمة في سوريا، والأزمة الليبية، وشددوا على ضرورة الحل السياسي، والمحافظة على سيادة لبيبا، وإنهاء وجود الميليشيات الإرهابية.

وأوضح شكري: إن الوزراء الثلاثة ناقشوا كذلك قضية الأمن المائي العربي، وقضية سد النهضة، وتم الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض؛ لحماية المصالح المائية العربية.

وبدوره، قال فؤاد حسين: إن الوزراء ركزوا خلال مباحثاتهم على العلاقات الاقتصادية، وبناء آلية للتعاون والمتابعة، كما ناقشوا التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الكهرباء والنفط، والتكامل الغذائي والدوائي، وإعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية والأردنية في هذا المجال.

ومن جهته، قال الصفدي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه نقل رسالة من الملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات المشتركة، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والانتقال بهذه العلاقات إلى تعاون أكبر.

وأضاف: إن الوزراء بحثوا، خلال الاجتماع، تعميق التعاون بين دولهم؛ لإنجاز مشروعات تعود بالخير على الدول الثلاث، وعلى المنطقة بشكل عام، وناقشوا كذلك توسيع إطار التعاون والتكامل، مؤكداً أنه ستكون هناك آلية؛ لمتابعة وترجمة المشروعات المشتركة.

وأوضح: إن الوزراء اتفقوا على التعاون في تحقيق الأمن القومي العربي، معلناً تأييد الأردن لجهود مصر؛ من أجل حل المشكلة الليبية.

وأكد أن الأردن يقف مع مصر في قضية سد النهضة، بما يحفظ حق مصر وأمنها المائي، ويضمن حقوق كل الأطراف.

وشدد الصفدي على ضرورة حماية العراق من تبعات التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن المعركة هي استكمال النصر على العصابات الإرهابية، وإعادة إعمار العراق.

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