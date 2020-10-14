سلطة الطيران المدني توقع عقداً مهما جدا مع الشركة الأسرع نمواً منذ 2003

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، عن توقيعها عقدا لتقديم الخدمات الأرضية مع شركة ناس الدولية، مبينة أن الشركة الأسرع نموا منذ تأسيسها في عام 2003 في تقديم الخدمات الأرضية لأكثر من 50 مطارا في المنطقة.



وأعربت السلطة في بيان عن سعادتها بتوقيع هذا العقد الذي سيمنح مطار بغداد الدولي إمكانية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى انتهاء رحلة السفر بأعلى المعايير الدولية، وتفعيل خاصية الترانزيت وتحديث البنى التحتية والمرافق الأخرى من خلال تنصيب معدات جديدة وتنفيذ جميع الحلول التقنية المطلوبة في صالتي "بابل وسامراء" في المطار بما يعزز تنمية الأعمال والتوظيف على المدى الطويل.



واكدت السلطة حرصها على تطوير العمل في مطارات البلاد كافة وزيادة العمليات التشغيلية، تماشيا مع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا).



وأشارت إلى أنه ومن مبدأ تقديم الاسلوب الأمثل للتعامل مع شركات الطيران العالمية والمسافرين المغادرين من مطار بغداد الدولي الذي يعد واجهة حضارية للعراق، ما يمكن السلطة من تنمية مواردها المالية ودعم الاقتصاد العراقي من خلال تحسين خدمات المطارات لجذب السياح والمسافرين من دول العالم، إضافة لخلق فرص وظيفية جديدة للشباب العراقي.