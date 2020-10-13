بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مصرف الرشيد يقرر اعتماد الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة لجنة التعديلات الدستورية النيابية تحدد النقاط الخلافية في الدستور ابرزها المادة 140 النزاهة: الحكم بسجن مدير مصرف حكومي أضر المال العام بقرابة 600 مليار دينارٍ نائب عن سائرون يحمل الحكومة السابقة مسؤولية التأخر في عرض موازنة العام الحالي نائب كردي يؤكد صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية الجاف تدعو البرلمان العراقي لإستكمال التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي العكيلي: تأخر الرواتب مسرحية مفتعلة للضغط على البرلمان للتصويت على اقتراض جديد يكبل العراق الرئيس المصري: مساعي جارية لإيجاد حل جذري للأزمة الليبية صحيفة فرنسية: السلاح المنفلت والميليشيات في العراق تعد تحدياً رئيساً يواجه الكاظمي الكاظمي: خطة الإصلاح المقدمة للبرلمان والقوى السياسية ستكون الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 11:30 م

نكبة كورونا في إيران.. فشل صحي ذريع ووفيات هائلة ضعف المتوسط العالمي ونصف مليون مصاب رسميًا

ضحايا كورونا ايران

خبراء: التوقف أمام موجات كورونا في طهران يعود إلى تفشيه وعجز عصابة خامنئي عن التصدي له
 خبراء صحة إيرانيون: عدد الإصابات في إيران لا يقل أبدا عن ثلاثة ملايين مصاب والملالي يكذب


حذر خبراء، من موجة أكثر فتكا بفيروس كورونا في إيران وقالوا إن الموجة القادمة ستكون أشد وأكثر دمارا بين الشعب الإيراني. ولفتوا أن معدل الوفيات بالفيروس في إيران أكبر من المعدل العالمي بنحو 2.5 %.
من جانبه أعلن حميد سوري، عضو هيئة التدريس في جامعة "بهشتي" للعلوم الطبية، أن متوسط معدل وفيات كورونا في إيران يبلغ "حوالي 2.5 ضعف" المتوسط العالمي لكل مليون نسمة. وأكد سوري في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،  أن التحقيقات أظهرت أن الوباء انتشر في البداية في شرق طهران، لكنه انتقل تدريجياً إلى وسط العاصمة".
في حين أعلنت الصحة الإيرانية، وفاة 254 مريضًا مصابًا بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت التحذيرات من الحالة الخطيرة لتفشي الوباء إلى ذروتها في كل أنحاء البلاد.


وفقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة، توفي حتى الآن 29 ألفا و70 شخصًا في إيران بسبب المرض بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 508 آلاف و309 حالة.
وكانت الإحصائيات الرسمية لكورونا في إيران موضع تشكيك دائم من قبل خبراء ومسؤولين بالقطاع الصحي ونواب حيث سبق وأن قدر مركز البحوث البرلمانية أن عدد الضحايا تضاعف وعدد المرضى بـ8 إلى 10 أضعاف الإحصائيات الرسمية.
ومع ذلك، أعطى الخبراء تحذيرات جدية بشأن الأزمة في إيران، مستشهدين بالإحصاءات الرسمية.


من جهته، حذر محمد رضا ظفرقندي، رئيس الجمعية الطبية الإيرانية، من أن الطاقم الطبي في إيران "منهك"، وقال إن " الإصابات في صفوف الكادر الطبي عالية للغاية".
ولم يصدر مسؤولو وزارة الصحة إحصاءات جديدة عن عدد المرضى وضحايا الطاقم الطبي في الأسابيع الأخيرة، لكن في 1 أغسطس، قال مسؤول بوزارة الصحة إن 19 ألف عامل طبي أصيبوا بالمرض. وفي تحذير آخر، وفقا لتقرير جريدة العرب، قال محمد طالب بور، مدير مستشفى "سينا " لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية الإيرانية، إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن 600 إلى 700 شخص في اليوم سيقعون ضحية كورونا.
وحذر من أن البلاد ستتأثر بكورونا لمدة عام ونصف آخر، وأن استمرار الاتجاه الحالي قد يرفع عدد ضحايا كورونا إلى 300 ألف. كما أعلن مسؤولو وزارة الصحة اليوم أن 30 من أصل 31 مقاطعة في البلاد في حالة تأهب.


وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول مسؤولو الحكومة الإيرانية السيطرة على انتشار المرض بإجبار المواطنين على وضع الأقنعة، وتقييد أنشطة اجتماعية واقتصادية معينة، وفرض غرامات على عدم ارتداء الأقنعة، أو مغادرة المرضى منازلهم أثناء الحجر الصحي.
في نفس السياق، وبعد اعلان إصابة مساعد الرئيس الإيراني ومدير منظمة التخطيط والموازنة في البلاد محمد باقر نوبخت بالفيروس المستجد، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن رئيس المنظمة علي أكبر صالحي أصيب بكورونا. وقالت المنظمة إن اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس الذي أجري لرئيس منظمة الطاقة الذرية كان إيجابياً.
وصرح مصدر مطلع في المنظمة لوكالة أنباء "فارس" أن "رئيس منظمة الطاقة الذرية الآن في الحجر الصحي المنزلي بتوصية من الأطباء وحالته الصحية العامة جيدة ويتابع قضايا المنظمة من المنزل".
وكان الرئيس حسن روحاني قد ألغى اجتماعاً مقرراً، الثلاثاء الماضي، مع رؤساء السلطات الثلاث، خوفاً من انتقال عدوى كورونا إليه من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي زار الاثنين الماضي، مستشفى للمصابين بالفيروس. يذكر أن العديد من مسؤولي النظام الإيراني توفوا بعد إصابتهم بكورونا، بينهم موظفون في مكتب المرشد علي خامنئي، وضباط بالحرس الثوري ونواب في البرلمان.
وتمر إيران التي تحكمها عصابة خامنئي، بمرحلة ثالثة من موجة كورونا بوتيرة أشد ما دفع بالسلطات إلى إغلاق العاصمة طهران جزئياً منذ أسبوع ومددتها لأسبوع آخر ووضعت قيوداً مشددة على العديد من المحافظات.
وقال خبراء، إن خامنئي لو كان قد استمع منذ البداية، لتحذيرات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وقبل بالتعاون والتخلى عن الإرهاب ما كانت الأمور قد تفاقمت إلى هذا الحد.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصدر وخامنئي

الشارع يغلي في مواجهة مقتدى العار: سحب الميليشيات واعادة الأموال المنهوبة شرط رئيسي للاستماع لك 13 تشرين الأول 2020 10:53 م

الكاظمي

أين الدولة وأين الأمن.. لا قيمة لورقة بيضاء أو زرقاء للإصلاح طالما بقيت السطوة لميليشيات إيران 13 تشرين الأول 2020 10:01 م

الكاظمي والانتخابات

قوى سياسية عراقية وكردية وأقليات.. تبدي الدعم للكاظمي إذا ما قرر الترشح لرئاسة الحكومة لولاية جديدة 13 تشرين الأول 2020 02:53 م

1

"اللجوء المثير" وطائرة خاصة.. السلطات الألمانية تعتقل عراقيين دخلوا بصفة دبلوماسيين 13 تشرين الأول 2020 02:05 م

حزب الله

بعد سلسلة من الانتكاسات.. من سيخلف كتائب "حزب الله" في تنفيذ الأجندة الإيرانية بالعراق؟ 13 تشرين الأول 2020 01:50 م

ميليشيات العراق

تقرير : أمريكا تستعد لدك 80 مقرا سريا وملجأ تابعا لميليشيات العامري والخزعلي وكتائب حزب الله بالعراق 13 تشرين الأول 2020 01:42 م

النازحين

مأساة النازحين العراقيين.. "رجعونا لبيوتنا" نتعرض للابتزاز وامتهان الكرامة 13 تشرين الأول 2020 12:11 م

كورونا في العراق

العراق ينتظر وصول 10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. وتحذير من الصحة العالمية بشأن مناعة القطيع 13 تشرين الأول 2020 11:55 ص

التعليقات