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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 10:53 م

الشارع يغلي في مواجهة مقتدى العار: سحب الميليشيات واعادة الأموال المنهوبة شرط رئيسي للاستماع لك

الصدر وخامنئي

محتجون: الصدر متورط للنخاع في قتل المتظاهرين ونصائحه يوفرها لنفسه

حالة غليان في الشارع العراقي، ردًا على قائمة الشروط والمطالب التي أعلنها مقتدى الصدر للثوار والمتظاهرين في العراق.
وقالوا غن نصائح الميليشيوي مقتدى الصدر، لن تنطلي على أحد وانه قبل ان يتوجه الى الثوار والمتظاهرين عليه أن يواجه نفسه ويقرر سحب الميليشيات من القبعات للزرقاء الى جيش المهدي وسرايا السلام، ويقرر إعادة الأموال المنهوبة قبل أن يفتح فمه ويتوجه بالكلام للشارع العراقي
وتسير العلاقة بين الصدر المثير للجدل، والنشطاء الداعمين لحركة الاحتجاج الشعبية في العراق نحو المزيد من التوتر، بعد محاولة الصدر، تقييد حراك التظاهرات وربطه بعدد من الشروط التي وُصفت بالتعسفية. وتردد الصدر كثيرا قبل الالتحاق بحركة الاحتجاج التي انطلقت في أكتوبر 2019، فيما يقول النشطاء إن الصدريين لم يشاركوا في الاحتجاجات، إلا عندما وجدوها تكتسح الشارع العراقي، وذلك خوفا على مساحتهم من أن تتلاشى داخله.
وخلال مسيرة التظاهرات التي امتدت شهورا، تميزت العلاقة بين جمهور المحتجين والتيار الشعبي التابع للصدر بالشد والجذب، والتقى الطرفان مرات وافترقا مرارا، لكن العلاقة شهدت انعطافة واضحة عندما اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الارهابي قاسم سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد الشعبي الإرهابي أبومهدي المهندس في غارة قرب مطار بغداد مطلع 2020.
وبينما رحب المحتجون، بالعملية الأميركية ووجدوا فيها فرصة للحد من هيمنة طهران على القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، انحاز الصدر وجمهوره إلى إيران الارهابية، وشاركا في تظاهرة حزبية طالبت بإدانة الولايات المتحدة...


وأعلن المحتجين شروطهم على الصدر وتمثلت في:-
اعتذار علني عن المشاركة السياسية
إعادة الأموال المسروقة من قبل أتباعه
تعويض المتضررين من عنف جيش المهدي
إخلاء مبنى المطعم التركي من الميليشيات
تسليم سلاح سرايا السلام إلى الدولة
ومنذ دخول جمهور الصدر، تحت عباءة إيران، ليكون إلى جانب قادة الميليشيات المسلحة الارهابيين الذين يتحدون الدولة، صار اسما منبوذا في ساحات الاحتجاج التي تحتضنها المدن الشيعية وسط العراق وجنوبه.
وخلال مراسم زيارة أربعينية الحسين في كربلاء نهاية الأسبوع الماضي، اتهمت ميليشيات موالية لإيران شبانا شيعة جاؤوا للمشاركة في طقس العزاء بتنظيم تظاهرة سياسية. وردد الشبان فعلا شعارات ضد إيران، ما تسبب في تفاقم التهم ضدهم. وبدلا من أن يخرج الصدر بموقف داعم لحق التظاهر والتعبير عن الرأي، شن حملة غريبة ضد المحتجين، داعيا جمهوره إلى المشاركة فيها، وتمادى الصدر في موقفه المناهض للحراك الشعبي معلنا عن 12 شرطا كي يسمح للمحتجين بالتظاهر، وهدد باستخدام قوة رادعة ضد المخالفين.


وتجاهل الصدر – وفق تقرير جريدة العرب-  دور الدولة والأجهزة الحكومية التي تتحمل مسؤولية قرار المنع أو الاستمرار في التظاهرات، والدستور الذي يكفل حرية التعبير، فيما انخرط النشطاء في حملة شعبية مضادة للصدر.
ومِن بيْن ما اشترطه المتظاهرون على الصدر، إعادة الأموال التي باسمك في بنك طهران الإسلامي ومصرف مشهد الاستثماري وبنك عودة في لبنان، وإعادة 80 عربة وطائرة خاصة يملكها إلى الدولة.
طالب المتظاهرون زعيم التيار الصدري بـ”سحب سرايا السلام التي تحتل مدينة سامراء وتسليم سلاحها إلى وزارة الدفاع حصرا وإعادة المدينة إلى الشرطة المحلية فيها.
وتوقع مراقبون أن تقع احتكاكات بين المتظاهرين المستقلين وأتباع الصدر خلال أي تجمع احتجاجي مستقبلا في بغداد والناصرية على وجه الخصوص.
ويشير خبراء لـ"بغداد بوست"، أن سمعة الصدر بين النشطاء منهارة، والجميع يعرف إنه إيراني الهوى والتوجه وان كذب في بعض التصريحات والصدام قادم معه.
أ.ي

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