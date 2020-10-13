أين الدولة وأين الأمن.. لا قيمة لورقة بيضاء أو زرقاء للإصلاح طالما بقيت السطوة لميليشيات إيران

الكاظمي: ورقة الإصلاح البيضاء 2021-2023 مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة



قال مراقبون، إن الاقتصاد يأتي بعد توطيد الأمن وليس العكس، فلا يمكن لاستثمار أجنبي أو أن تتدفق الأموال إلى بلد يعاني عزلة دولية أو تردي أمني وتفجيرات في العاصمة واغتيال للنشطاء والثوار والأبرياء.

ولفتوا أن "الورقة البيضاء"، بها نقاطا إيجابية لمحاربة الفساد والتصدي للشركات الخاسرة والعمل على إصلاحها أو بيعها والعمل على تعظيم الإيرادات للدولة العراقية. لكن هذا يتأتي وببساطة شديدة جدا، عندما يكون القرار للعراقيين ويكون الجيش العراقي وتكون الشرطة، هما الحافظين للأمن والسيادة أما غير ذلك فهو ضحك على الذقون واستمرار للدوران في الدوائر الفارغة.



وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال إن ورقة الإصلاح البيضاء، التي قدّمتها الحكومة للقوى السياسية، هي مشروع لحل أزمة إدارة الاقتصاد المزمنة وعدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد الكامل على النفط. وأوضح الكاظمي أن ورقة الإصلاح هي وثيقة أولية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وتعتبر قاعدة لتطوير رؤية العراق المستقبلية.

وأعرب الكاظمي عن أمله في أن يناقش البرلمان الورقة ويقرّها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي. موضحا خلال اجتماعه مع القوى السياسية، أن الحكومة مصرة على تجاوز كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة، بالرغم من الضغوطات والعراقيل التي تواجهها.

وأشار الكاظمي، أن حكومته كُلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، استجابةً لإرادة العراقيين.

وتنص "ورقة الإصلاح البيضاء 2021- 2023" التي قدمتها الحكومة للقوى السياسة العراقية على تحقيق الاستقرار المالي المستدام عبر تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات والقيام بإصلاحات إدارية. كما تتضمن تحقيق إصلاحات اقتصادية كلية من خلال تأهيل القطاع المالي والمصرفي والتركيز على قطاعي الزراعة والنفط. وتشمل الخطة تفعيل صندوق القطاع الخاص وتبسيط إجراءاته وتوفير فرص عمل به ودفع مستحقات المقاولين. كما تلحظ الورقة هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتياً وتصفية الشركات الخاسرة ومساعدة وبيع عدد منها، بالإضافة لتركيزها على المشاريع الصغيرة بهدف استقطاب العاطلين وإلزام أصحابها بتعيين العاملين.



وتتضمن الورقة أيضاً وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب، بالإضافة لتحسين البنى التحتية بقطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والمناطق الحرة والمدن الصناعية. كما تشمل توفير الخدمات الأساسية كمياه الشرب وإعادة رسم نظم الحماية الاجتماعية والتقاعد وتنفيذ خطة بناء المدارس. والعمل على "تطوير الحوكمة والبيئة القانونية من خلال مراجعة تنفيذ وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وكان قد اشترط مجلس النواب، في يونيو،حزيران الماضي، على رئيس الوزراء تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في العراق مقابل التصويت على قانون الاقتراض لتمويل رواتب الموظفين.



وتبدو السرعة، التي قدمت بها حكومة الكاظمي، ورقتها البيضاء بغرض دفع مجلس النواب للموافقة على قانون الاقتراض وصرف الرواتب للموظفين.

في نفس السياق، قال خبراء إن الانفلات الأمني الذي يعاني منه العراق معضلة كبرى أمام استقرار العراق وأمنه خلال الفترة القادمة.

أ.ي