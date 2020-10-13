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الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020 05:15 م

نائب عن سائرون يحمل الحكومة السابقة مسؤولية التأخر في عرض موازنة العام الحالي

حكومة-عادل
نائب عن سائرون يحمل الحكومة السابقة مسؤولية التأخر في عرض موازنة العام الحالي




حمل عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي الحكومة السابقة مسؤولية التاخر في عرض موازنة العام الحالي.

وقال ان : السبب الاخر في تاخر موازنة العام الحالي انخفاض اسعار النفط  تفشي فيروس كورونا وقلة الطلب العالمي.

واضاف المسعودي ان : سعر النفط الحالي يتراوح مابين 35 الى 40 دولارا واكثر قليلا للبرميل الواحد منها 12 دولارا صرفيات عن كل برميل ومايتبقى 25 الى 30 دولارا عن البرميل الواحد .

وشدد على اهمية التركيز للفترة المقبلة على ايرادات المنافذ وجباية الطاقة الكهربائية وغيرها من الايرادات من اجل عمل موازنة للعام المقبل لن تؤثر على الرواتب وتاخرها المستمر.
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